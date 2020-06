Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Buchen

Die Frau war mit ihrem VW-SUV auf der Amtsstraße in Richtung Bödigheimer Straße unterwegs. An einem Fußgängerüberweg musste die Frau anhalten, da dort mehrere Passanten die Fahrbahn querten. Der 36-jährige Fahrer eines VW-Mini-Van erkannte dies wohl zu spät und fuhr auf den SUV auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Unfallflucht in Mosbach - Polizei sucht Zeugen

Mosbach. Ohne sich um den von ihr verursachten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich eine bislang unbekannte Person von einer Unfallstelle in der Stolzeneckstraße in Neckarelz. Ein BMW-Besitzer hatte seinen Wagen, 1er Baureihe, zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an der Einmündung Stolzeneckstraße/In der Heinrichsburg, auf den dortigen Parkplätz abgestellt und bemerkte am Donnerstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange hinten rechts.

Da der Schadensverursacher beziehungsweise die Schadensverursacherin weder auf den Geschädigten gewartet noch die Polizei gerufen hat, werden nun Zeugen des Unfalls gesucht. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Mosbacher Polizeirevier melden.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn