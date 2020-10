Eine Leichtverletze bei Unfall in Keinwallstadt

Gegen 8 Uhr am Donnerstag ist es an der Kreuzung Schloßstraße, Ostring zu einem Unfall gekommen. Zur Unfallzeit befuhr eine Kleinwallstädterin mit ihrem VW den Ostring und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Opel, dessen Fahrerin von rechts aus der Schloßstraße kam. Die beiden Autos kollidierten im Einmündungsbereich. Die Beifahrerin im Opel Corsa wurde bei der Kollision leicht verletzt und begab sich vorsorglich ins Erlenbacher Klinikum. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.





Unter Drogeneinfluss unterwegs

Klingenberg. Einen unter Drogeneinfluss stehenden Klingenberger haben Beamte der PI Obernburg am Donnerstag früh gegen 7.30 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war einer Streife im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Nachdem er drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte ordneten die Beamten bei dem VW-Fahrer eine Blutentnahme an.

Auto verkratzt

Erlenbach. Eine Sachbeschädigung ist aus der Straße Am Lerchenrain gemeldet worden. Unbekannte haben hier den Kofferraumdeckel eines Opel verkratzt. Der Schaden dürfte im Zeitraum von 18:30 Uhr am Mittwoch bis 9:00 Uhr am Donnerstag verursacht worden sein. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.