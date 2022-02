Einbrüche in zwei Miltenberger Häuser - Polizei sucht Zeugen

Dem Sachstand haben sich die Unbekannten zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den beiden nebeneinanderliegenden Häusern in der Graubergstraße verschafft. Sie durchwühlten beide Häuser und flüchteten anschließend mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Der Wert des entwendeten Schmucks liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden an beiden Häusern beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und prüft nun auch, ob ein Tatzusammenhang zu zwei weiteren Einbrüchen in Bürgstadt im Laufe des Samstages besteht.

Insbesondere wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten:

Wem sind im Laufe des Wochenendes verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Raum Miltenberg aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.