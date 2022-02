Einbrüche in Wertheimer Gartenanlage

Die Einbrecher knackten diverse Vorhängeschlösser und entwendeten Gerätschaften und Gegenstände im Wert von über tausend Euro. Zum Transport verwendeten die Täter Schubkarren, um das Diebesgut von den Gartenparzellen zur Straße zu transportieren und dort zu verladen. Aufgrund der Menge verwendeten die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.Bad Mergentheim: Ohne Führerschein Unfall gebaut

Wertheim : Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von circa 1.000 Euro verursachte eine unbekannte Person vermutlich mit einem gelben Fahrzeug in Wertheim. Zwischen 12 Uhr am Sonntag und 11.20 Uhr am Montag streifte der Lenker oder die Lenkerin eines gelben Gefährts, ein geparktes Wohnmobil in der Theodor-Heuss-Straße. Der Unfall ereignete sich mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher meldete sich im Anschluss weder bei dem 67-jährigen Eigentümer des Wohnmobils, noch bei der Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Ein 76-Jähriger ließ sich am Montagmorgen trotz fehlender Fahrerlaubnis nicht davon abhalten sich ans Steuer seines Ford zu setzen. Der Mann war gegen 11 Uhr in der Bad Mergentheimer Wolfgangstraße gegen gleich zwei geparkte Fahrzeuge gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Ford-Fahrer am gleichen Tag seinen Führerschein hatte abgeben müssen. Der Senior muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Tauberbischofsheim: Polizist leicht verletzt

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Polizist bei einem Einsatz in Tauberbischofsheim leicht verletzt. Ein alkoholisierter 41-Jähriger schlug gegen 23.30 Uhr in der Hauptstraße einen Beamten ins Gesicht. Der Störenfried musste in Gewahrsam genommen werden. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers. Da der Mann dabei ein verbotenes, sogenanntes "Karambitmesser" mit sich führte, muss er mit Anzeigen wegen einem Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und einem Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen.

Boxberg: Auto gegen Mauer

Ein 28-Jähriger kam am Montagnachmittag mit seinem BMW bei Boxberg von der Fahrbahn ab. Der BMW-Fahrer war gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße von Schweigern nach Unterschüpf unterwegs als er zweimal mit der Mauer rechts der Fahrbahn kollidierte. Der Mann wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein BMW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Tauberbischofsheim: In leerstehender Schule randaliert - 10.000 Euro Schaden

Unbekannte verschafften sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude in Tauberbischofsheim. Zwischen 15 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Montag verwüsteten die Täter die derzeit nicht genutzte Bildungseinrichtung in der Pestalozziallee. Die Randalierer zerstörten mehrere Scheiben, Musikinstrumente und beschmierten Wände der Einrichtung mit Farbe. Der verursachte Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis