Einbrüche in Vereinsheime - Zeugen gesucht

Dort versuchten Unbekannte zwischen Sonntag und Dienstagnachmittag zunächst erfolglos die Eingangstüre einer Versorgungshütte aufzuhebeln. Schließlich schoben sie den Rollladen der Hütte nach oben und hebelten das Fenster auf. Auch eine weitere Holzhütte wurde aufgebrochen. Es wurde nichts entwendet, der Sachschaden summiert sich allerdings auf 3.000 Euro.

Schöllkrippen-Schneppenbach. Am Mittwochabend wurde dann ein weiterer Einbruch in das Vereinsheim des SV Schneppenbach mitgeteilt. Dort hoben die Täter innerhalb der letzten Woche zunächst ein Kellerschachtgitter heraus und drungen dann über das Kellerfenster ein. Sie erbeuteten mehrere Spielbälle, zwei Lautsprecherboxen und eine unbekannte Menge an Leergut.

Beide Einbrüche dürften im Zusammenhang mit dem bereits gemeldeten Einbruch beim VfL Krombach stehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Fahrrad verschwunden

Kahl. Am Montag zwischen 06.00 und 17.30 Uhr wurde ein weißes City-Bike entwendet. Es stand am Fahrradabstellplatz am Bahnhof Kahl und war mit einem Schloss gesichert. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Wildunfall

Westerngrund. Am frühen Mittwoch um kurz vor 06 Uhr erfasste ein VW-Fahrer zwischen Huckelheim und Westerngrund ein Reh. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.