Einbrüche in mehrere Lohrer Gartenhäuser

In der Zeit von 13. April, 11.00 Uhr bis 14. April, 09.00 Uhr, wurde im Weinbergweg in insgesamt drei Gartenhäusern eingebrochen. Die Gartenhäuser wurden vom bisher unbekannten Täter durchwühlt und teilweise die Einrichtung beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat er allerdings keine Beute gemacht. Der Sachschaden wir auf insgesamt rund 50 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Beim Ausparken Fußgängerin angefahren und verletzt

Lohr a. Main: Am Mittwochmorgen kam es beim Ausparken an einem Verbrauchermarkt in der Jahnstraße zu einem Unfall mit folgeschweren Personenschaden. Ein rückwärtsausparkender Mercedesfahrer übersah eine hinter dem Fahrzeug quer laufende 90 jährige Frau. Trotz des leichten Anstoßes kam diese zu Fall und erlitt hierbei erhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins Klinikum Lohr a. Main gebracht.

dc/Meldungen der Polizei Lohr