Einbrüche in Lohrer und Karlstadter Schulen: Polizei prüft Zusammenhang

Polizeisprecher Maximilian Basser zufolge sind in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober Einbrecher sowohl in den Schulkomplex in der Lohrer Nägelseestraße eingestiegen als auch in eine Schule in der Bodelschwinghstraße in Karlstadt. Die Kripo habe nun die Ermittlungen übernommen. Diese prüfe nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht – etwa, ob der Tathergang in der einen Schule zu dem in der anderen Schule passe.

Über den Beuteschaden wollte Basser keine genauen Angaben machen. "Das ist Täterwissen", erklärt er. Nur so viel: Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Was deutlich überwiegt, sei der Sachschaden. Dieser sei in Karlstadt auf etwa 16.000 Euro geschätzt worden; in Lohr stehe die Schätzung noch aus.

Originalmeldung der Polizei:

Schuleinbruche in Lohr und Karlstadt - Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Karlstadt/Lohr. Bereits Ende Oktober war bei Einbrüchen in Schulkomplexe in Lohr und Karlstadt Bargeld im unteren vierstelligen Bereich gestohlen worden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen zu den Taten übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wie bereits von der Polizeiinspektion Karlstadt berichtet, hatten sich in der Nacht zum Donnerstag, den 28. Oktober 2021, Einbrüche in die Mehrzweckhalle am Gymnasium und in die Gebäude der Grund- und Mittelschule im Bereich der Bodelschwinghstraße in Karlstadt ereignet. Die Täter entkamen unerkannt und hinterließen einen Schaden, der sich Schätzungen zufolge auf rund 16.000 Euro belaufen durfte.

In derselben Nacht war es auch in Lohr zu einem Einbruch gekommen. Ziel war hier der Schulkomplex in der Nagelseestraße. Die Täter haben sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu den Gebäuden verschafft, Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Neben dem entstandenen Sachschaden, der in Lohr noch nicht genauer beziffert werden kann, ist für alle Taten ein Gesamtbeuteschaden von Bargeld im vierstelligen Bereich zu verzeichnen. Die Einbrüche haben zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens stattgefunden. Die genauen Tathergänge sind ebenso Gegenstand der Ermittlungen, wie auch die Frage, ob die Taten möglicherweise in Zusammenhang stehen.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können.

Wer hat im relevanten Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und beispielsweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Schulen wahrgenommen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457 - 1732 zu melden.

ves