Einbrüche in Firmen in Elsenfeld und Mömlingen

Am Freitag, 03.07.20, gingen die Meldungen über Firmeneinbrüche in Elsenfeld und Mömlingen bei der bei der Polizei Obernburg ein. So wurde bei zwei Firmen in der Erlenbacher Straße in Elsenfeld, wohl in der Nachtzeit von Donnerstag auf Freitag, eingebrochen. Auch bei einer Bäckerei in der Bahnhofstraße in Mömlingen kam es in dem Zeitraum zu einem Einbruch. Es wurden unter anderem wertvolle Werkzeuge und Bargeld entwendet. Zielrichtung der Einbrecher waren auch die Tresore der Firmen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Geldbörse in Elsenfeld gestohlen

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Am 03.07.20, gegen 12 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße zum Diebstahl einer Geldbörse, die kurzzeitig im Bereich der Obsttheke abgelegt wurde. Nachdem die Geschädigte ihre Geldbörse wieder an sich nehmen wollte, bemerkte sie den Diebstahl durch den bislang unbekannten Täter. Der Beuteschaden beträgt ca. 200 Euro.

Betäubungsmittelfund in Wörth

Wörth am Main, Lkr. Miltenberg Bei einer Personenkontrolle eines jungen Mannes in der Pfarrer-Adam-Haus-Str. wurde bei diesem eine geringe Menge Amphetamin und Marihuana aufgefunden. Es wurde ein Verfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Betrunkene Auto-Fahrerin in Elsenfeld

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Am 03.07.20, gegen 22 Uhr, wurde eine Golf-Fahrerin in der Elsavatalstraße im Ortsteil Rück durch eine Streifenbesatzung festgestellt, die erhebliche Schlangenlinien fuhr. Bei der Frau konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach der Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zur Beweissicherung wurde der Führerschein der Fahrzeuglenkerin beschlagnahmt.

Skoda in Mömlingen angefahren und geflüchtet

Mömlingen, Lkr. Miltenberg Am 03.07.20, gegen 17:00 Uhr, kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße in Mömlingen zu einem Geschehen, wodurch die linke Fahrzeug-Seite eines schwarzen Skoda erheblich verkratzt wurde. Vom Schadensbild her könnte es sich um einen vorbeischrammenden Einkaufswagen gehandelt haben, der die Kratzer verursachte. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Auffahrunfall in Sulzbach - Mercedes-Fahrer leicht verletzt

Sulzbach a.M., Lkr. Miltenberg Am 03.07.20, gegen 11 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Sulzbach zu einem Auffahrunfall. Hierbei fuhr ein Audi-Fahrer einem Mercedes wegen Unachtsamkeit auf. Der Mercedes-Fahrer erlitt bei dem Vorfall Nackenschmerzen und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Erlenbach gebracht.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg