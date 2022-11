Einbrüche in Einfamilienhäuser – Wer kann Hinweise geben?

Ein Einfamilienhaus in der Straße Großkathrein wurde im Lauf des Donnerstags angegangen. Der Täter erbeutete Bargeld und Schmuck und entkam unerkannt. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 11.00 Uhr und 19.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen über eine Terrassentüre. Dort entwendete der Täter Bargeld und Schmuck im Wert mehrerer hundert Euro. Der hinterlassene Sachschaden liegt in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

KLEINWALLSTADT. Ebenfalls durch Aufhebeln einer Terrassentür hat sich ein Unbekannter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Riemenschneiderstraße verschafft. Der Täter entwendete Bargeld und Schmuck und entkam unerkannt. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16.50 Uhr und 18.15 Uhr, hat sich der Unbekannte Zugang zu dem Anwesen verschafft und dort Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach möglichen Zeugen. Hinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-1733 entgegen.

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen - Eine Person leicht verletzt

AMORBACH. Am Donnerstagmittag, um 12.30 Uhr waren die vier beteiligten Fahrzeuge auf der B47 von Amorbach in Richtung Weilbach unterwegs. Nachdem der vorderste Pkw verkehrsbedingt bremsen musste, verzögerten auch die zwei dahinterfahrenden Pkw. Der Fahrer des hintersten Fahrzeugs erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf das vor diesem fahrende Fahrzeug auf. Durch die Wucht der Kollision prallten auch die anderen drei Fahrzeuge aufeinander. Einer der Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beträgt rund 17.000 Euro. Drei der Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfallflucht - Treppengeländer beschädigt

AMORBACH. Im Zeitraum von Montagabend, um 20.00 Uhr bis Dienstagvormittag, um 11.00 Uhr hat ein bislang Unbekannter das Treppengeländer eines Anwesens in der Johannisturmstraße angefahren und hierdurch verbogen. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Ein Verursacher meldete sich nicht.

Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.