Einbrüche in drei Wohnhäuser im Sinngrund

Am Samstagabend, zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr, hat ein Unbekannter ein Wohnhaus in der Flurstraße angegangen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und gelangten auf diese Weise in das Anwesen. Entwendet wurde offenbar nichts. Der hinterlassene Sachschaden beträgt schätzungsweise mehrere hundert Euro.

AURA I. SINNGRUND. Zu einem weiteren Einbruch kam es im Zeitraum von Samstagabend, um 17.30 Uhr bis kurz nach Mitternacht. Der oder die Täter hatten ebenfalls ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren in das Anwesen in der Mühlstraße gelangt. Aus dem Wohnhaus entwendeten die Unbekannten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. In gleicher Höhe dürfte sich auch der angerichtete Sachschaden bewegen.

RIENECK. In der Denkmalstraße öffneten der oder die Unbekannten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in das Wohnhaus. Dieser Einbruch muss sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstagabend, um 20.30 Uhr und Sonntag, um 01.00 Uhr zugetragen haben. Auch in diesem Fall wurde dem Sachstand nach nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Wie Polizeisprecher Martin Kuhn auf Anfrage sagte, ist es aufgrund der Lage der Tatorte wahrscheinlich, dass es einen Zusammenhang zwischen den drei Fällen gibt. Handfeste Spuren in der Art habe die Kripo aber noch nicht gefunden.

Die Kripo Würzburg wendet sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat von Samstag auf Sonntag, ggf. auch im Vorfeld an den genannten Örtlichkeiten oder in deren Umfeld etwas beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist in diesen Bereichen auf eine oder mehrere verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Einbrüche beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Polizeipräsidium Unterfranken