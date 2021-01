Einbruchsversuch in Aschaffenburger Juweliergeschäft - Schaufensterscheibe hält stand

06.03.2018 Die Polizei Aschaffenburg stellt am 12. März auf blaue Uniformen um. Detail

Kurz nach 3.30 Uhr hatte der Einbruchsalarm an dem Geschäft in der Steingasse ausgelöst. Eine Überprüfung durch die Aschaffenburger Polizei ergab, dass ein Unbekannter offenbar mit roher Gewalt versucht hatte, die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Es liegen Hinweise vor, dass der Täter nach dem missglückten Einbruchsversuch mit einem Fahrrad in Richtung Nebensteingasse flüchtete. Er hinterließ einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.500 Euro belaufen dürfte.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

* Männlich

* Ca. 175 cm groß und ungefähr 40 Jahre alt

* Dunkle Hautfarbe

* Trug dunkle Jogginghose, dunkle Jacke und dunkle Wollmütze

* Flüchtete mit Herrenrad und bog damit in die Nebensteingasse ab

Wer am Donnerstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnte oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken