Einbruchsversuch entpuppt sich in Aschaffenburg als Wohnungs-Verwechslung

Am 25. Juli meldete sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Löherstraße bei der Polizei. In der Nacht hätten Unbekannte, wohl ein Mann und eine Frau, versucht bei dem Mann einzubrechen. Als dieser durch die Geräusche wach wurde und nachsehen ging, seien die Einbrecher weggerannt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg nahm die Ermittlungen auf.

Zwischenzeitlich konnten die Beamten den Fall klären und den besorgten Anwohner beruhigen. Wie sich herausstellte, war an dem Wochenende einer der Hausbewohner unterwegs und hatte seiner Schwester seine Wohnung überlassen. Als diese in der Nacht in Begleitung nach Hause kam, irrte sie sich im Stockwerk und versuchte, die Wohnungstüre mit dem Schlüssel zu öffnen.

Nachdem sie plötzlich Stimmen aus der Wohnung hörte, wurde ihr ihr Irrtum klar und sie ergriff zusammen mit dem Übernachtungsgast erschrocken die Flucht. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg kann nun den Fall zu den Akten legen und vor allem den besorgten Anwohner beruhigen.

vd/Polizei Unterfranken