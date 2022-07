Einbruchsversuch an Baucontainer bei Rohrbach

Aufbruchsversuch eines Baucontainers Rohrbach, Ldkr. Main-Spessart. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde zwischen Mitternacht und 4 Uhr ein Baucontainer, der an der Baustelle der ICE Strecke bei Rohrbach steht, angegangen. Es wurde dabei versucht an dem Metallcontainer eine Türe aufzuhebeln, was aber nicht gelang. An dem Container entstand bei dem Aufbruchsversuch ein Schaden in Höhe von ca. 400.- Euro.

Türschloss in Karlstadt zugeklebt

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. In der Oberen Kirchgasse 12 wurde in Karlstadt im Zeitraum von Samstag, 02.07.22, 22:00 Uhr bis Sonntag, 03.07.22, 08:30 Uhr das Türschloss der Haustüre mit einem Kleber zugeklebt. Dabei entstand an dem nun nicht mehr funktionierenden Schloss ein Schaden von ca. 150.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Aufbruchsversuch in Rohrbach und zu der Sachbeschädigung in Karlstadt unter Tel.: 09353/97410.

dc/Polizei Karlstadt