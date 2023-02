Einbruchsserie in Schaafheim

An drei Schaafheimer Einfamilienhäusern haben sich Kriminelle im Laufe des Dienstags vergriffen. Zwischen 16.30 und 23 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentüren von zwei Häusern auf, durchsuchten die Wohnräume und flüchteten anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Kriminellen aus einem Haus in der Darmstädter Straße ohne Beute. Mehrere Münzen fanden die Täter in einem Gebäude in der Kantstraße.

Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft

Zudem versuchten Einbrecher gegen 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Kappespfad" zu gelangen. Dies gelang den Kriminellen jedoch nicht, woraufhin sie flüchteten. Die Täter beschädigten hier die Terrassentür sowie ein Fenster.

Ein möglicher Zusammenhang der Taten wird geprüft. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 0 zu melden.

Meldung der Polizei Darmstadt-Dieburg