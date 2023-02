Einbruchsserie in Kleinwallstädter Firmengebäuden

Gleich vier mal ist am Wochenende in Kleinwallstädter Firmen eingebrochen worden.

Nach derzeitigem Sachstand waren unbekannte Einbrecher zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, aktiv und versuchten gewaltsam in insgesamt vier Firmengebäude einzusteigen. In zwei Fällen waren sie erfolgreich und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. In den beiden weiteren Fällen scheiterten sie mit ihrem Vorhaben. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 2000 Euro.

Die Obernburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Erlenbach. Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 15.50 Uhr, wurde auf dem Bahnhofvorplatz ein dort abgestelltes E-Bike der Marke NCM entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Miltenberg. Zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr wurde am Montag ein in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße geparkter Opel Corsa mutwillig an der Fahrerseite zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldung der Polizei Unterfranken