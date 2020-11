Einbruch in Wohnung in Sailauf: Kripo sucht Zeugen

Als die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Rhönstraße gegen 18:20 Uhr von einem zweistündigen Einkauf in ihre Wohnung zurückkehrte, musste sie feststellen, dass bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Kellerfenster in das Anwesen eingedrungen waren und dort nach Wertgegenständen gesucht haben. Die Einbrecher entwendeten Goldschmuck im Gesamtwert von ca. 1000 Euro und flüchteten nach bisherigem Ermittlungsstand vermutlich wieder über den Garten in Richtung Spessartstraße. Die Unbekannten hinterließen neben dem Entwendungsschaden Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

xere/Polizei Unterfranken