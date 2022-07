Einbruch in Wohnhaus in Weilbach - Polizei hofft auf Zeugen

Er entwendete Bargeld, bevor er mit seiner Beute in unbekannte Richtung verschwand. Die Polizei Miltenerg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach den bisherigen Ermittlungserkenntnissen muss sich der Einbruch im Zeitraum zwischen Montag 10.30 Uhr und Mittwoch 14.30 Uhr ereignet haben. Der Täter nutzte die Abwesenheit der Bewohner und gelangte offenbar über die Gebäuderückseite in das Wohnhaus in der Josef-Martin-Kraus-Straße. Im Erdgeschoss erbeutete der Unbekannte Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Der Einbrecher entkam im Anschluss in ebenso unbekannte Richtung.

Wer im relevanten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09371 / 945-0mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht - Schaden an Motorhaube hinterlassen

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Von Montag auf Dienstag hat sich offensichtlich ein Verkehrsunfallschaden an einem Volvo ereignet, der in der Bayernstraße abgestellt war.

In der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 16.00 Uhr am Tag darauf muss es zu dem Zusammenstoß gekommen sein, der aufgrund des Schadensbildes mutmaßlich von einem Lkw verursacht worden ist. Der unbekannte Verursacher meldete den Unfall nicht und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Daher hofft die Polizei nun auch auf Zeugenhinweise.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.

Fahrer verliert Kontrolle - Zusammenstoß mit geparktem Auto und Fahrradständer - Fahrzeuginsassen in Klinik eingeliefert

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen ist es auf der Ortsdurchfahrt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Fahrer eines BMW schwer und seine Beifahrerin leicht verletzt haben. Das Fahrzeug ist aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und schließlich in einen geparkten Pkw geprallt. Die Polizeiinspektion Alzenau ermittelt zum Unfallhergang und sucht nach Zeugen.

Der BMW war gegen 09.15 Uhr aus Richtung Karlstein kommend auf der Hanauer Landstraße in Richtung Hanau unterwegs, als der 81-jährige Fahrer etwa auf Höhe der Sparkasse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Hierbei touchierte das Fahrzeug einen Fahrradständer, bevor es wieder auf die Straße zurückkehrte und schließlich erneut nach rechts abkam und in einen geparkten Pkw, ebenfalls der Marke BMW, prallte.

Die 82-jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer selbst war ersten Erkenntnissen nach schwer verletzt und wurde umgehend in eine umliegende Klinik gebracht.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen und dem Radständer ist Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat inzwischen die Polizei Alzenau übernommen. Ob möglicherweise eine medizinische Ursache für den Unfall in Frage kommt, ist Gegenstand der nun andauernden Ermittlungen.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Fahrrad vor Sparkasse entwendet - Wer kann Hinweise geben?

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Bereits am Sonntag hat ein Unbekannter ein Fahrrad entwendet, das vor der Sparkasse am Bahnhofsplatz abgestellt und mit einem Schloss gesichert war. Der Diebstahl muss sich im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr ereignet haben. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls, Typ Raptor, im Wert von rund 400 Euro

Die Polizeiinspektion Obernburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06022/629-0.

Meldungen der Polizei Unterfranken/Untermain