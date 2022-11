Einbruch in Wörther Wohnhaus - Kripo ermittelt

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Limesstraße im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 17.30 Uhr ereignet haben. Der Täter stieg offenbar durch ein Kellerfenster an der Gebäuderückseite in das Reihenhaus ein und machte sich anschließend auf die Suche nach Beute. Anschließend flüchtete er mit dem aufgefundenen Bargeld in unbekannte Richtung.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Herren-Mountainbike in Erlenbach gestohlen

ERLENBACH AM MAIN. Am Dienstagabend hat ein Unbekannter ein Mountainbike im Wert von etwa 2.500 Euro entwendet. Die Obernburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Herren-Mountainbike der Marke "Rotwild", das in der Bahnstraße abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert war. Von dem Täter fehlt bislang noch jede Spur.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Auto in Großwallstadt mutwillig beschädigt

GROSSWALLSTADT. Am Dienstag hat ein Unbekannter einen schwarzen Toyota Avensis zerkratzt, der im Zeitraum von 08.15 Uhr bis 22.00 Uhr in der Alten Straße geparkt war. Der Täter entkam unerkannt und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Skoda in Amorbach auf Beifahrerseite zerkratzt

AMORBACH. Zwischen dem 3. und 8. November hat ein Unbekannter an einem im Georg-Stang-Ring geparkten Skoda die Beifahrerseite zerkratzt und einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Auto in Collenberg angefahren

COLLENBERG-REISTENHAUSEN. Zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr hat ein Unbekannter am Dienstag einen in der Ringstraße geparkten BMW angefahren und ist von der Unfallstelle geflüchtet.

Hinweise von möglichen Unfallzeugen nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken