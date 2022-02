Einbruch in Wertheimer Wohnhaus

Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und Schubladen durchwühlt. Die Höhe des entstandenen Schadens und des Diebesguts ist aktuell noch unbekannt.

Die Polizei Wertheim sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Lauda-Königshofen. Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in Lauda-Königshofen ertappten am Montag einen Dieb, der wenig später festgenommen wurde. Der Mann hielt sich gegen 13.30 Uhr in der Filiale in der Tauberstraße auf und verließ kurz darauf den Markt ohne etwas zu bezahlen. Beim Verlassen schlug die Diebstahlsicherung an, woraufhin der 29-Jährige flüchtete. Zwei Mitarbeiterinnen des Marktes verfolgten ihn, verloren ihn aber zunächst aus den Augen. Wenig später sahen sie den Mann im Bereich des Bahnhofs wieder, wo er sich in einem Gebüsch versteckte. Durch einen Hinweis einer weiteren Person konnte der Mann angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurden dann Kopfhörer aus der Drogerie im Wert von rund 80 Euro gefunden werden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.