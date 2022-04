Einbruch in Wertheimer Metzgerei

ARCHIV - 10.04.2015, Hessen, Frankfurt/Main: ILLUSTRATION - Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle, wie einfach es für einen Einbrecher wäre, mit Hilfe eines stabilen Schraubenziehers ein geschlossenes Fenster von außen zu öffnen. (zu dpa "Firmen aufgepasst: An Heiligabend sind Einbrecher unterwegs") Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Eine Zeitungsausträgerin entdeckte am frühen Morgen die aufgebrochene Eingangstür und verständigte die Polizei. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Mittwochabend, circa 18 Uhr und Donnerstag gegen 4 Uhr etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Bad Mergentheim: Auffahrunfall auf der B 19

Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 19 bei Bad Mergentheim ein Auffahrunfall mit Totalschaden. Gegen 13 Uhr mussten mehrere Fahrzeuge, unter anderem ein VW Golf, in Richtung Heizkraftwerk abrupt bremsen, da auf der Straße ein Pannenfahrzeug stand. Eine 22-Jährige erkannte die Vollbremsung des Golf-Fahrers zu spät und fuhr mit ihrem Skoda Fabia auf. Der Skoda kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste einseitig gesperrt werden. Durch den Unfall entstand am Skoda ein Totalschaden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 8.000 Euro.

A 81 / Boxberg: Opel kollidiert mit Fahrzeug und fährt in Mittelleitplanke

Rund 22.500 Euro Sachschaden war das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 81 bei Boxberg am Mittwochmorgen. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Opel auf der linken der beiden Fahrspuren, als vor ihm ein 57-jähriger Iveco-Fahrer zum Überholen ansetzte. Laut Zeugenaussagen wechselte der Fahrer des Iveco weit vor dem Opel die Fahrspur. Der 22-Jährige schätzte die Situation vermutlich falsch ein und bremste zu spät. Daraufhin kollidierten die beiden Fahrzeuge und der Opel geriet gegen die Mittelleitplanke. Durch den dadurch entstandenen Schaden war er nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 22-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn / grr