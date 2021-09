Einbruch in Wertheimer Gaststätte

Im Zeitraum von Mittwoch, gegen 22 Uhr, bis Donnerstag, gegen 8 Uhr, wurde in die Gaststätte im Carl-Jacob-Kolb-Weg eingebrochen. Die Einbrecher entwendeten unter anderem aus dem Inneren Elektroartikel. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder deren Vorgehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Unbekannter Fahrer geflüchtet

Wertheim. Am Donnerstagmorgen flüchtete ein Unbekannter nachdem er in Wertheim mit einem Fahrzeug rückwärts gegen eine Mauer fuhr. In der Breslauer Straße entstand an der Mauer einer Hofeinfahrt ein Schaden von 1.500 Euro, weil ein Unbekannter gegen 9.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen gegen diese fuhr. Anschließend flüchtete er vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall und dem Flüchtenden oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn