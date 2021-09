Einbruch in Wenigumstädter Schule

Im Untergeschoss des Gebäudes befindet sich ein Kinderhort. Die Täter beschmierten dort unter anderem Tische, rissen Dekoration von der Decke und verstreuten Spielzeug im Außenbereich. Gestohlen wurde hierbei nichts. Offensichtlich gelangten die Täter gewaltfrei, möglicherweise durch ein offen stehendes Fenster, in das Gebäude.

Hinweise zu tatverdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Eine 25-Jährige parkte am Montagmorgen, gegen 05:50 Uhr, ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Spessartstraße. Als sie gegen 14:50 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Schäden am Heck fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Mehrere Fahrzeuge durch unbekannten Täter beschädigt

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Aschaffenburger Wohngebiet am Rosensee mehrere Fahrzeuge. Die dort geparkten Autos wiesen Kratzer an den Seiten auf.

Einbruch in ein Gartengrundstück

Nilkheim. Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes Zutritt zu einem Gartengrundstück an der Großostheimer Straße. Der Täter beschädigte hierbei unter anderem einen Pavillon und einen Fernseher. Als Beute nahm er einen Gartenrechen und einen Fahrradseitenständer mit.

Hinweise zu möglichen Tätern in den zuvor genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Lkw fährt auf Audi

Stockstadt. Ein Lkw-Fahrer bemerkte am Montagmittag auf der Bundesstraße 469 zu spät, dass die ihm vorausfahrenden Fahrzeuge aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen mussten. Infolgedessen fuhr er auf einen Audi auf und schob diesen nach vorne. Der Audi wurde dadurch wiederum zwischen einem vorausfahrenden Mercedes und der Leitplanke eingeklemmt. Der Fahrer des Audis wurde beim Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Die Feuerwehren von Stockstadt und Großostheim mussten die Fahrbahn wegen auslaufender Betriebsstoffe reinigen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

vd/Polizei Aschaffenburg