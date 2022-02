Einbruch in Vereinsheim in Mömbris: Zeugen gesucht

Der Täter flüchtete ohne Beute, hinterließ allerdings einen Sachschaden von 300 Euro. Dieser Einbruch dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem bereits gemeldeten Einbruch in das Vereinsheim der Schützengilde stehen.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Pkw gerät in Brand

Mömbris-Niedersteinbach. Am frühen Donnerstag um kurz nach Mitternacht geriet in der Alzenauer Straße ein abgestellter Pkw in Brand. Ein Nachbar hatte um 0.15 Uhr Flammen aus einer Doppelgarage bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Allerdings wurde ein in der Garage abgestellter Volvo nicht unerheblich beschädigt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Gesamtschaden summiert sich auf 8000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Alzenau.

Unfallflucht

Alzenau-Hörstein. Am Mittwoch gegen 6.15 Uhr hörte der Hausmeister einer Schule in der Eichelsbacher Straße einen lauten Schlag. Bei einer späteren Überprüfung stellte er dann fest, dass ein Stromverteilerkasten, ein Straßenschild, sowie eine Hecke beschädigt worden waren. Nach derzeitigem Sachstand hatte offenbar ein unbekannter Lkw beim Abbiegen nach rechts den Schaden verursacht und war dann geflüchtet. Der Gesamtschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Polizei Alzenau/mm