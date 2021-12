Einbruch in Tankstelle in Zellingen - Diebe erbeuten Geld und Zigaretten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 21 und 5.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Würzburger Straße in Zellingen. Der Täter brach dabei die Eingangstür zum Tankstellengebäude auf und entwendete Zigaretten sowie Bargeld. Der Beuteschaden wird auf ca. 8600 Euro geschätzt. Der Sachschaden an der Eingangstür wird ca. 500 Euro geschätzt. Der Täter flüchtete nach der Tat unerkannt.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

Sicherheitsabstand nicht eingehalten

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2435 bei Karlstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Hierbei fuhr ein 29- jähriger Fahrzeugführer aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes einer 49- jährigen PKW Fahrerin auf. Beide Personen blieben beim Zusammenstoß unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Karlstadt: Parkendes Fahrzeug touchiert und geflüchtet

Karlstadt-Laudenbach, Lkr. Main-Spessart In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein PKW in der Laudenbacher Straße von Karlstadt angefahren. Als der Fahrzeugbesitzer am Freitagmorgen gegen 07:40 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, konnte er einen frischen Unfallschaden feststellen. Der Unfallverursacher blieb hierbei mit seinem Fahrzeug an einem geparkten Peugeot hängen und flüchtete unerkannt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am geparkten Fahrzeug wurde durch die Kollision der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden liegt hier bei ca. 150 Euro.

Parkendes Auto in Karlstadt angefahren

Karlstadt Lkr. Main-Spessart Am Freitagvormittag wurde in der Zeit zwischen 11:20 und 11:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bodelschwinghstraße von Karlstadt ein parkender PKW angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug, einem VW, wurde die Kollision die linke Fahrzeugseite verkratzt. Der Sachschaden wird hier auf ca. 4000 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt