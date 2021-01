Einbruch in SOS-Kinderdorf Gemünden

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, ca. 14.00 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude im Ortsteil Schaippach. Sie beschädigten in der Folge Türen und Mobiliar und verursachten Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Dem Sachstand nach türmten die Einbrecher ohne Beute.

Die Polizeistation Gemünden und die Kripo Würzburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0931/457-1732.

vd/Polizei Unterfranken