Einbruch in Schöllkrippener Imbiss

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen brach ein Unbekannter in einen Imbiss in der Aschaffenburger Straße ein. Der Täter war zunächst in einen Zeltanbau eingedrungen und hatte dann mit einem Pflasterstein eine Scheibe eingeworfen. Im Inneren durchsuchte er die Räumlichkeiten, wurde er aber offenbar nicht fündig, so dass er ohne Beute abzog. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Autoscheibe eingeschlagen

Alzenau. Am Montagnachmittag teilte ein Zeuge mit, dass auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Alzenau Nord ein Auto mit einer eingeschlagenen Scheibe stehen würde. Bei der Überprüfung wurde dann ein VW Passat festgestellt, an dem die hintere linke Seitenscheibe und das Rücklicht eingeschlagen worden war. Laut dem verständigten Fahrzeughalter stand das Auto dort seit dem 5. Oktober. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Im Begegnungsverkehr gestreift

Mömbris-Fronhofen. Bei einem Verkehrsunfall in Fronhofen entstand am Montagabend ein Schaden von 5000 Euro. In einem Kurvenbereich hatten sich um 20.30 Uhr ein Range Rover und ein Skoda im Begegnungsverkehr gestreift. Letztlich ließ sich nicht feststellen, wer zu weit nach links geraten war. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Fehler beim Anfahren

Alzenau. Am Montagmittag um 13 Uhr fuhr der 22-jährige Fahrer eines Sprinters in der Nikolaus-Fey-Straße vom Fahrbahnrand an. Dabei übersah er den vorbeifahrenden Seat eines 36-jährigen Mannes, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Gesamtschaden summiert sich auf 2.700 Euro.

Rauschgift bei Personenkontrolle sichergestellt

Alzenau-Michelbach. Bei einer Personenkontrolle in Michelbach konnte eine Polizeistreife am Montagabend circa fünf Gramm Haschisch sicherstellen. Die Streife wollte um 19.45 Uhr zwei Personen am Schlösschen in Michelbach kontrollieren. Beim Erblicken der Polizei nahm eine Person sofort Reißaus und suchte sein Heil in der Flucht, wurde aber von der Polizei eingeholt. Nach der Festnahme kamen im Rucksack des 16-jährigen Schülers fünf Gramm Haschisch zum Vorschein, die sichergestellt wurden. Der Schüler wurde schließlich an seine Mutter übergeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

xere/Polizei Alzenau