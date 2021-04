Einbruch in Reifenfirma in Gemünden

Hierbei wurde ein verschlossener Büroschrank angegangen und die Tageseinnahmen vom Vortag entwendet.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Laternenmast angefahren

Gemünden. Am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, kam eine 70-jährige Autofahrerin aus Unachtsamkeit im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Einmündung Weißensteinstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Laternenmast. Dieser wurde hierbei umgedrückt.

Die Autofahrerin wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 3.000,- Euro beziffert. Der Schaden am Laternenmast wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Vorfahrt missachtet

Gemünden. Am Dienstag gegen 08:50 Uhr befuhr die 86-jährige Fahrerin eines Pkw DaimlerChrysler den Baumgartenweg in Fahrtrichtung Bahnhofstraße (B26). An der dortigen Einmündung wollte sie nach links fahren. Beim Abbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Bahnhofstraße befindlichen Kleintransporters. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500,- Euro.

Wildunfall

Gemünden. Am Dienstagmorgen gegen 06.50 Uhr befuhr eine 54-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 19 von Ruppertshütten in Fahrtrichtung Langenprozelten. Hierbei kollidierte sie mit einem Reh, welches die Straße querte. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am VW Bus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Ölspur verursacht

Gössenheim. Am Dienstag gegen 23:00 Uhr fuhr eine 28-jährige Autofahrerin von der Bahnhofstraße in Gössenheim über die Staatsstraße 2301 bis Sachsenheim. Dabei verlor sie aufgrund eines technischen Defekts auf einer Länge von 1,5 km Motoröl.

Die Straßenmeisterei wurde zwecks Reinigung der Straße verständigt.

Gegen Sandsteinmauer geschrammt

Gräfendorf. Durch einen Zeugen wurde am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr beobachtet, wie ein Lkw mit dunkelgrünem oder dunkelblauem Führerhaus und leerem Tiefladeranhänger von Wolfsmünster kommend über die dortige enge Saalebrücke und weiter Richtung Gemünden fuhr. Hierbei schrammte er an der Sandsteinmauer der Brücke entlang, wodurch diese auf etwa 3 m Länge leicht abgeschürft wurde. Nähere Details sowie das Kennzeichen des Fahrzeugs sind nicht bekannt.

Ob und in welcher Höhe ein Sachschaden entstanden ist, stand zur Unfallzeit noch nicht fest.

vd/Polizei Gemünden