Einbruch in Recyclinghof in Westerngrund

Nachdem er den Zaun überstiegen hatte, brach einen Holzcontainer auf. Der Täter erbeutete Werkzeug im Wert von 350 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Auffahrunfall in Niedersteinbach

Mömbris-Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Alzenauer Straße wurde am Donnerstag eine Person leicht verletzt. Um 14.30 Uhr war ein 62-jähriger VW-Fahrer, der Richtung Alzenau fuhr, auf einen Seat aufgefahren. Dessen 40-jähriger Fahrer hatte vor einer Ampel verkehrsbedingt halten müssen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Seat-Fahrer ein Halswirbelschleudertrauma. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden beträgt 500 Euro pro Wagen.

Auffahrunfall in Kahl

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Kahl. Um 14.30 Uhr fuhr ein 68-jähriger Kia-Fahrer auf der Hanauer Landstraße und wollte nach links auf die ehemalige B8 abbiegen. Er hielt an dem dortigen Stopp-Schild an. Der 34-jährige Fahrer eines Citroen-Kleintransporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Kia auf. Nach dem Unfall klagte ein 5-jähriges Kind, das in dem Kia mitfuhr, über Schmerzen im Nackenbereich. Der Gesamtschaden summiert sich auf 5.000 Euro.

Wildunfall bei Dörnsteinbach - Audi erfasst Reh

Mömbris-Dörnsteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Ein Audi-Fahrer erfasste am Donnerstagabend um 21 Uhr zwischen Dörnsteinbach und Oberschur ein Reh. Fazit: Reh tot, Pkw massiv im Fronbereich beschädigt (5.000 Euro).

Autoknacker scheitert an Wohnmobil in Blankenbach

Blankenbach-Erlenbach, Lkr. Aschaffenurg. Zwischen Freitag letzter Woche und Donnerstag versuchte ein Unbekannter ein Wohnmobil aufzubrechen, scheiterte aber bei seinem Vorhaben. Das Wohnmobil war in einem Carport im Stadtweg abgestellt. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau