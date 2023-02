Einbruch in Niedernberger Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Dem Sachstand nach sind die Unbekannten am Samstag zwischen 22 und 1.50 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräume der Tankstelle „Am Knückel" eingedrungen und letztendlich mit ihrer Tatbeute – Bargeld und Zigaretten in noch nicht bekannter Höhe – geflüchtet. Bei ihrer Flucht verwendeten die Täter einen silbernen Wagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: beide schlank, trugen beide eine Jogginghose.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Erfolgreiche Verkehrskontrollen – Drei alkoholisierte Fahrzeugführer gestoppt

Elsenfeld/Erlenbach/Obernburg. Im Laufe des Sonntags konnten Streifen der Obernburger Polizei gleich drei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Diese waren mit Werten zwischen einem und zweieinhalb Promille mit ihrem Pkw unterwegs.

Erste Kontrolle am Sonntagnachmittag: Nach mehreren Mitteilungen von Verkehrsteilnehmern konnte auf dem Parkplatz der Helios Klinik in Erlenbach ein 33-Jähriger mit seinem Auto gestoppt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von rund 2,5 Promille. Dies hatte für ihn neben einer Blutentnahme auch die Sicherstellung seines Führerscheins und ein Ermittlungsverfahren zur Folge.

Weitere Kontrollen am Sonntagabend: Im Laufe des Sonntagabends konnten Streifen der Obernburger Polizei zwei weitere Verkehrsteilnehmer feststellen, die alkoholisiert unterwegs waren. Gegen 19.30 Uhr konnte in der Dekaneistraße in Obernburg zunächst ein 72-Jähriger mit rund einer Promille gestoppt werden, den nun ein Bußgeldverfahren erwartet und ein Fahrverbot erwartet. Ein 56-Jähriger wurde gegen 23.45 Uhr in der Erlenbacher Straße in Elsenfeld einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann, der mit rund zwei Promille unterwegs war, wurde nach der Sicherstellung seines Führerscheins und einer Blutentnahme wieder entlassen. Auch ihn erwartet eine Anzeige auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr.

Wie die in der letzten Woche veröffentlichte Verkehrsbilanz der unterfränkischen Polizei zeigt, stieg die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss um mehr als ein Drittel auf 486 (2021: 360). Bei den Unfällen unter berauschenden Mitteln oder Medikamenten stieg die Zahl sogar um 42 Prozent auf 111 (2021: 78). Für beide Unfallarten stellt dies ein Höchststand in den letzten zehn Jahren dar. Besonders häufig sind Autofahrende und Radfahrende an Alkoholunfällen beteiligt. Jeder fünfte getötete Verkehrsteilnehmer kam bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss ums Leben. Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

Weitere Zeugenaufrufe

Bürgstadt. Zwischen Samstag, 22.15 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, wurde ein in der Roseggerstraße geparkter blauer BMW zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken