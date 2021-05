Einbruch in Mosbacher Schule

Zwischen 21 Uhr und 7 Uhr begaben sich die Einbrecher zum Auguste-Pattberg-Gymnasiums in der Heidelberger Straße. Dort angekommen betraten sie das Gebäude scheinbar über ein Fenster. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar und entwendeten mehrere elektronische Geräte mit einem Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu wenden.

Radmuttern gelöst

Walldürn. Scheinbar lösten Unbekannte am Freitagvormittag Radmuttern eines Autos in Walldürn. Ein 76-Jähriger stellte um 10.40 Uhr seinen BMW auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Wilhelm-Röntgen-Straße ab. Als er nach circa 15 Minuten zu seinem Wagen zurückkehrte und losfuhr, nahm er komische Geräusche an seinem BMW wahr. Als er nachschaute, bemerkte er die lockeren Muttern am vorderen linken Rad. An dem Auto entstand kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn