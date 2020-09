Einbruch in Mosbacher Geschäftsräume

Zwischen 18 Uhr und 10 Uhr begab sich der Täter zu dem Laden in der Hauptstraße und öffnete unter Anwendung von Gewalt die Tür zu dem Geschäft. Anschließend betrat er das Gebäude. Was der Täter entwendete ist momentan noch unklar. Nun sucht die Polizei nach dem Einbrecher und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und dem Täter machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Zeugen nach versuchtem Einbruch in Mosbach gesucht

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Freitag auf Samstag in die Kellerräume einer Metzgerei in Mosbach-Neckarelz einzusteigen. Die Täter begaben sich zwischen 20 Uhr und 16.30 Uhr in die Martin-Luther-Straße und versuchten gewaltsam in den dortigen Keller einzudringen. Den Einbrecher misslang jedoch dieser Versuch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Kraftradfahrer bei Unfall in Buchen verletzt

Ein Kraftradfahrer wurde am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Buchen verletzte. Gegen 20.30 Uhr befuhr der 16-Jährige mit seinem Kleinkraftrad die Rinschheimer Straße hinter dem Seat eines 21-Jährigen. Hierbei erkannte er vermutlich zu spät, dass dieser bremste und fuhr auf dessen Heck auf. Durch den Aufprall kam der Jugendliche zu Fall und wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von circa 4.500 Euro.

Autoreifen in Walldürn zerstochen

Ein Unbekannter schlitzte am vergangenen Wochenende mehrere Reifen eines Autos in Walldürn auf. Vermutlich machte sich der Täter am Samstagabend an dem Fahrzeug, welches in der Hauptstraße abgestellt war, zu schaffen. Der Besitzer bemerkte den Schaden gegen 22.45 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu melden.

Taschendiebstahl in Freizeitpark in Buchen

Bereits am 31. August entwendete ein Taschendieb in Buchen ein Smartphone aus einer Handtasche. Die 39-Jährigen befand sich zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr in dem Freizeitpark in der Straße "Am Schrankenberg". In diesem Zeitraum entwendete der Täter das Smartphone aus der Tasche der Frau. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn