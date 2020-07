Einbruch in Mosbacher Fitnessstudio

Die Unbekannten verschafften sich zwischen 23.15 Uhr und 5 Uhr Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Im Stadion". Aus dem Büro des Studios entwendeten die Täter Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Flüchtiger Ladendieb gefasst

Ein 24-Jähriger wurde am Mittwochabend bei einem Ladendiebstahl in einem Discounter in Mosbach ertappt. Der Mann entwendete gegen 19 Uhr insgesamt neun Dosen Bier in der Discounterfiliale in der Hauptstraße. Als er von dem Filialleiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, flüchtete dieser aus dem Laden. Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Dieb von einer Streife in der Nähe des Elzparks entdeckt werden. Beim Erkennen der Polizei rannte der junge Mann davon. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 24-Jährige in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Er hatte nämlich 1,7 Promille im Blut.

stru/Polizei Heilbronn