Einbruch  in Mömbriser Vereinsheim - Zeugen gesucht

Er brach zwei Türen auf und gelangte so in die Vereinsräume, berichtet die Polizei Alzenau. Der Täter flüchtete ohne Beute, hinterließ allerdings einen Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Ölwanne in Mömbris-Niedersteinbach aufgerissen

Mömbris-Niedersteinbach. Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr wendete ein 50-jähriger Omnibus-Fahrer an der Einmündung der Alzenauer Straße zur Abzweigung nach Brücken. Dabei riss er sich an der Bodenhalterung eines Verkehrszeichens die Ölwanne auf. Dadurch lief das komplette Motorenöl aus, das durch die Feuerwehr Mömbris abgebunden werden musste. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Zwei Wildunfälle

Alzenau-Hörstein und Mömbris-Schimborn. Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr kam es bei Hörstein und Schimborn zu zwei Wildunfällen. Zwei Autofahrer waren jeweils mit einem Reh zusammengestoßen. Der Gesamtschaden beträgt 3.500 Euro.

Polizei Alzenau/kick