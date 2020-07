Einbruch in Mittelsinner Imkerei - Belohnung ausgesetzt

Die Tatörtlichkeit liegt etwa 2 Kilometer von der Ortschaft Mittelsinn in Richtung Emmrichsthal. Die landwirtschaftliche Baulichkeit ist umzäunt und die Einfahrten mit einem Holztor/ Eisengittertorzaun verschlossen und gesichert. Diese Zufahrten wurden durch die unbekannten Täter geöffnet. In der weitläufigen landwirtschaftlichen Baulichkeit befindet sich ein offener Schafsstall und eine Scheune. Außer einer Schafshaltung wurde dort auch eine Imkerei betrieben. Es waren zwei Bauwägen abgestellt, welche aufgebrochen und daraus zahlreiches Imker-Equipment, Imker-Utensilien, Elektrowerkzeuge der Marke Makita, Stromaggregat der Marke Unicraft, Heizgebläse mit grauer Gasflasche und Bienenfutter, entwendet wurden.

Auch wurden bei dem Einbruch zwei Wildkameras, eine selbstgefertigte auffällige Kartoffelkiste aus Edelstahl-Lochblech mit Lärchenholz in der Größe 50 x 50 cm mit Lötaufschrift, zwei Vorhängeschlösser und Münzgeld entwendet. Am Imkerstand wurden insgesamt 27 Bienenvölker mit entsprechender Anzahl von Bienenkästen aus braunem/goldgelben Holz sowie einige Ableger-Kästen aus braunem Holz und grüne Königinnen-Mini-Plus-Kästen entwendet. Der Gesamtdiebstahlsschaden wurde auf über 56.000 € beziffert. Bei dem Einbruch ist ein Sachschaden von etwa 1.000 € entstanden.

Die Auswertung der gesicherten Spuren dauert noch an. Trotz umfangreichen Ermittlungen und Presseaufruf konnten bisher keine Zeugenhinweise auf die Tat erlangt werden. Das sperrige und umfangreiche Diebesgut muss in der Tatnacht mit einem größeren Fahrzeug (Kastenwagen, Transporter), eventuell sogar mit Planen-Anhänger abtransportiert worden sein. Es muss von mehreren Tätern ausgegangen werden. Die Polizei fragt deshalb, wer hat in der Tatnacht im näheren oder weiteren Tatortbereich, auch im angrenzenden hessischen Bereich, verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich Fahrzeugen oder Personen gemacht? Wem sind verdächtige Fahrzeuge vor der Tat in der tatörtlichen Flurgemarkung aufgefallen? Wer kann Hinweise über den Verbleib des Diebesgutes machen? Für Hinweise zur Aufklärung des Falles wurde eine Belohnung von 2.500 € ausgesetzt! Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden unter der Tel. 09351/9741-0.

Meldungen aus Gemünden

Whirlpool geriet in Brand

Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstagvormittag gegen 08.50 Uhr aufgrund einer Rauchentwicklung in einer Gartenlaube in der Dirmbachstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen die Gartenlaube und ein dort befindlicher Whirlpool bereits in Brand. Die Feuerwehren aus Wernfeld und Gemünden waren mit circa 20 Mann im Einsatz, um den Brand zu löschen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an der Elektronik vermutet. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Auffahrunfall

Eine 47-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstag gegen 13.15 Uhr die Schulstraße in Richtung B26 entlang. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 39-jährige Fahrer eines Ford Transit erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW Golf der 47-jährigen Frau auf. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich jedoch auf 2500,- Euro.

Motorroller ohne Führerschein und Versicherung

Einer Polizeistreife fiel am Dienstag gegen 14.30 Uhr im Stadtgebiet von Gemünden der Fahrer eines Motorroller auf, welcher ziemlich flott unterwegs war. Auf Höhe des Zollbergs wurde er deshalb einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass das Motorroller statt der erlaubten 45 km/h mindestens 70 km/h schnell fuhr. Da der 24-jährige Fahrer hierfür keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Meldungen aus dem Umkreis:

Wild bei Karsbach ausgewichen und in den Gegenverkehr gefahren

Am Dienstagmorgen gegen 09.40 Uhr befuhr eine 61-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2434 von der B27/Hainbuche kommend in Fahrtrichtung Aschenroth. Auf Höhe des Sodenbergs bemerkte sie ihren Angaben zufolge ein Kleinwildtier - eventuell Fuchs oder Hase. Die Frau erschrak, bremste und verriss das Lenkrad. Sie geriet auf der engen Staatsstraße mit ihrem Pkw VW Passat leicht nach links und streifte hierbei den entgegenkommenden Pkw Daimler-Benz einer 53-jährigen Frau. Zu einer Kollision mit dem Wildtier kam es nicht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Mittelsinn

Im Rahmen einer Personenkontrolle wurde am Dienstagvormittag in der Brachetalstraße bei einem 42-jährigen Mann 3,5g Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der 42-Jährige erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetzt.

An geparktem Auto in Burgsinn hängen geblieben

Die 73-jährige Fahrerin eines VW Lupo fuhr am Dienstagmorgen gegen 09.50 Uhr den Jahnweg entlang. Hierbei touchierte sie leicht einen ordentlich auf einem Parkplatz an der Schule geparkten Audi A4. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2850 Euro.

stru/Polizei Gemünden