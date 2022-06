Einbruch in Marktheidenfelder Gärtnerei

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Fahren unter Drogeneinfluss in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim-Hasloch, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht um 01.50 Uhr, wurde ein 21-jähriger Faulbacher in Hasloch kontrolliert. Der Pkw-Fahrer zeigte schon zu Kontrollbeginn drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC. Ein Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.

Fahrradfahrer stürzt in Kredenbach

Kredenbach, Lkr. Main-Spessart. Auf der Kreisstraße zwischen Kredenbach und Michelrieth stürzte alleinbeteiligt am Sonntagnachmittag ein Radfahrer. Der 70-Jährige Mann aus dem Landkreis Rems-Murr zog sich dabei Verletzungen am Kopf, der Schulter und am Knie zu. Er wurde durch den Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg geflogen. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

dc/Polizei Marktheidenfeld