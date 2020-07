Einbruch in Marktheidenfelder Bäckerei

Hohen Sachschaden richteten unbekannte Täter beim Einbruch in eine Bäckerei in der Georg-Mayr-Straße an und erbeutete einen vierstelligen Geldbetrag. In der Nacht zum Sonntag drangen die Einbrecher gewaltsam in das Geschäftsinnere ein und wuchteten einen Tresor mit Bargeld aus der Wand. Es entstand ein Gebäudeschaden von etwa 7000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fahrbahnschwelle in Kreuzwertheim entfernt

Unbekannte Täter entfernten in der Nacht zum Sonntag die gelb/schwarze Fahrbahnschwelle in der Rettersheimer Straße. Anschließend wurden die Teile neben der Straße auf dem Gehweg gestapelt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

stru/Polizei Marktheidenfeld