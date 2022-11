Einbruch in Marktheidenfeld

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr am Freitag ereignet. Die Unbekannten sind über eine rückwärtige Balkontür gewaltsam in das Haus in der Hirtengartenstraße eingestiegen. Im Anschluss konnten die Täter mit ihrer Tatbeute unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.