Einbruch in Mainaschaffer Bäckerei

Ein unbekannter Täter brach in das Gebäude in der Behringstraße ein. Er hebelte mehrere Türen und Schränke auf und durchwühlte das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen verließ der Täter den Tatort anschließend aber ohne Beute. Der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 4.000-5.000 Euro.

Heimbuchenthal. Am frühen Montagmorgen kollidierte ein 62-jähriger VW-Fahrer auf der Hauptstraße in Heimbuchenthal auf Höhe des Kurparksees mit einer Hirschkuh. Das Tier überschlug sich durch den Kontakt mit dem Fahrzeug, rannte aber anschließend weiter. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Auto zerkratzt

Sailauf. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen geparkten Seat in der Rathausstraße. Der Pkw wurde auf der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Unbekannter Täter randaliert auf Baustelle - Zeugen gesucht

Laufach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schnitt ein unbekannter Täter auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße sechs Betonsäcke auf, warf zwei Warnbaken um und deckte ein Fahrzeug mit einer Plane ab. Der entstandene Sachschaden hält sich jedoch mit knapp 30 Euro in Grenzen.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person zu den vorherigen Sachverhalten nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Auto touchiert und verschoben - Täter unbekannt

Schweinheim. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurde im Heckenweg ein am Straßenrand geparkter Mini durch Kontakt mit einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Mini weist Schäden am Rücklicht und Heckstoßstange auf. Außerdem wurde der Pkw einige Zentimeter zur Seite geschoben. Die Schadenshöhe wird mit circa 2.000 Euro beziffert. Hinweise auf einen Unfallverursacher gibt es bislang nicht.

Schaufensterscheibe mit Stein eingeworfen

Aschaffenburg/Innenstadt. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen warf ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Friseurladens in der Pfaffengasse ein. Der Stein wurde als Tatmittel sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Ehrliche Finderinnen

Aschaffenburg/Innenstadt. Am Freitagvormittag fanden zwei siebenjährige Schülerinnen auf ihrem Heimweg eine größere Summe Bargeld auf dem Gehweg. Die beiden Mädchen meldeten den Fund der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Der rechtmäßige Besitzer des Geldes ist bislang unbekannt.

lady / Quelle: Polizei Aschaffenburg