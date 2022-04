Einbruch in Lohrer Jugendzentrum

Ein Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch, den 06.04.2022, 19:30 Uhr bis Freitag, dem 08.04.2022, 09:00 Uhr im Jugendzentrum Lohr am Main. Hierzu wurde durch mindestens zwei Täter das einflügelige Fenster zur Gebäuderückseite geöffnet. Danach stiegen die Täter in den Gemeinschaftsraum ein und entwendeten den Beamer, welcher an der Decke montiert war. Zudem wurden elf Flaschen Softdrinks entwendet. Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss in Partenstein

Ein 26-jähriger Autofahrer wurde am Montagabend gegen 20:30 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,26 mg/l. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

stru/Polizei Lohr