Einbruch in Lager der Schimborner Schützen: Metalldetektor gestohlen

Zwischen Donnerstag, 22. April, 13 Uhr und Freitag, 23. April, 15 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die Tür zum Vereinslagerheim des Schützenvereins 1904 Schimborn e.V. auf. Aus dem Innern wurde ein Metalldetektor entwendet. Der Beuteschaden beträgt rund 150 Euro; der angerichtete Schaden an der Eingangstür beträgt rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0

USB-Stick aus Lager geklaut

Alzenau. Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Logistikfirma bemerkte am Freitag auf einem Facebookaccount eines Lagerarbeiters , dass dieser USB-Sticks auf seinem Account zum Verkauf anbot. Daraufhin stellte die Firma einen Fehlbestand fest und konfrontierte den Lagerarbeiter damit. Dieser gab den Diebstahl zu und wurde der Polizei übergeben. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung erbrachte keine kein weiteres Diebesgut. Der Diebstahlschaden beträgt rund 30 Euro.

Lkw-Fahrer übersieht Bus

Karlstein- Großwelzheim. Am Freitag gegen 9.40 Uhr fuhr ein 60-jähriger Hanauer mit seinem Lkw mit Anhänger aus einer Firmenausfahrt in die Seligenstädter Straße heraus. Hierbei übersah er einen Omnibus, der von einem 55-jährigen Alzenauer gefahren wurde. Der Alzenauer fuhr auf der Seligenstädter Straße Richtung Mainfähre. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der Lkw wurde im Frontbereich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden hier beträgt rund 10.000 Euro. Der Bus wurde im Heckbereich beschädigt und war weiterhin fahrbereit. Der Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro.

Hund sprintet los, Fahrradfahrer stürzt

Karlstein-Großwelzheim. Am Freitag gegen 8.30 Uhr führte eine 52-jährige Karlsteinerin ihren Podenco Mix Gassi. Am Oberborn kam ein 54-jähriger Kahler mit seinem Fahrrad entgegen. Plötzlich spurtete der Hund in das Fahrrad des Kahlers, der dann stürzte, sich einen Zeh brach und diverse Prellungen erlitt. Der Kahler wurde mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Mömbris. Am Freitag gegen 18.25 Uhr fuhr ein 36-jähriger Hösbacher mit seinem Mercedes auf der Staatsstraße 2305 von Schimborn kommend Richtung Kaltenberg. Hier wollte er nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Beim Rangieren parkendes Motorrad übersehen: Harley ist Totalschaden

Mömbris-Gunzenbach. Am Freitag gegen 14 Uhr rangierte ein 58-jähriger Glattbacher mit seinem Mercedes in der Hofackerstraße. Hierbei übersah er eine abgestellte Harley. Der Sachschaden an dem Mercedes beträgt nur rund 1000 Euro – An der Harley entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Handbremse nicht angezogen und Stromkasten demoliert

Sommerkahl-Vormwald. Am Freitag gegen 12.10 Uhr hat ein 53-jähriger Zusteller vergessen die Handbremse beim Verlassen des Fahrzeugs anzuziehen. Dann machte sich das Fahrzeug in der Straße „An den Bergäckern" selbständig und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten. Dieser wurde dabei vollständig zerstört und der Stromnotdienst musste verständigt werden. An dem Elektrofahrzeug entstand nur geringer Sachschaden. Der Schaden an dem Stromkasten beträgt rund 3000 Euro.

Pkw angefahren und geflüchtet

Alzenau-Hörstein. Am Freitag zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr wurde ein in der Hauptstraße in Hörstein abgestellter BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Der Fahrzeuglenker entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand an der Frontstoßstange ein Sachschaden in Höhe von rund 2000.

Karlstein-Dettingen. Zwischen dem Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 15 Uhr, wurde ein Fiesta, der in der Straße „Im Bornfeld" abgestellt war, vorne rechts durch ein unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Auch dieser Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Unfallfluchten erbittet die Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0

Lebensmittel geklaut

Mömbris. Am Freitag gegen 10.40 Uhr konnte ein 76-jähriger Mömbriser in einem Verbrauchermarkt im Klinger durch das Personal beobachtet werden, wie er Lebensmittel unter die Jacke steckte. Die Waren im Gesamtwert von 5,79 Euro bezahlte er nicht an der Kasse. Der Mömbriser wurde dann auf dem Parkplatz bis zum Eintreffen der Polizei angehalten.

Polizei Alzenau/mm