Einbruch in Kreuzwertheimer Vereinsheim

Auf der Suche vermutlich nach Bargeld wurden eine Vielzahl von Räumen und Schränken durchsucht. Gestohlen wurde eine Spendenbox mit inhaltlich etwa 100 bis 200 € Bargeld.

Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet einen Tatzusammenhang mit einem in der Nacht zum Samstag versuchten Einbruch in einen Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

sob/Polizei Marktheidenfeld