Einbruch in Klingenberger Bäckerei

Die unbekannten Täter konnten mit einem Sandstein eine Scheibe einschlagen und so in das Geschäft gelangen. Dabei wurde eine Geldkassette entwendet. Der Einbruch wurde bei Geschäftsbeginn durch eine Reinigungskraft festgestellt. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Münzautomat aufgebrochen

Mömlingen. Am Samstag gegen 2 Uhr morgens wurde an einer Tankstelle in der Obernburger Straße der

Münzautomat der Staubsaugeranlage aufgebrochen. Zeugen konnten einen lauten Knall wahrnehmen und einen Wagen, wohl besetzt mit zwei unbekannten Tätern, in Richtung Ortsmitte fahren sehen. Der Beuteschaden muss noch ermittelt werden.

Junge Männer stehlen Einkaufswagen und werfen Blumentopf in den Main

Erlenbach. Zeugen beobachteten am Freitag eine Gruppe junger Männer, die sich im Bereich der Berliner Straße und des Wendelinusplatzes bewegten. Die Männer hatten bei der späteren polizeilichen Kontrolle zwei entwendete Einkaufswägen bei sich. Einen zuvor entwendeten Blumentopf warfen sie vor der Kontrolle in den Main.

Ladendiebin hat offenbar psychische Probleme

Erlenbach. Am Freitag gegen 18.30 Uhr wurde eine 38-jährige Frau durch das Personal eines

Einkaufsmarktes in der Berliner Straße auf ihren fehlenden Mund-Nasen-Schutz aufmerksam gemacht. Die Frau reagierte darauf ungehalten, nahm einen Blumenstrauß und rannte aus dem Markt, wo sie durch das Verkaufspersonal festgehalten werden konnte. Die Frau war im Anschluss weiter wütend und warf eine Flasche Sekt im Markt umher. Dabei wurde niemand verletzt. Wie sich heraus stellte, hatte die Frau am

Vortag im selben Markt schon einmal wütend eine Flasche Sekt umher geworfen. Die Frau wurde wegen einer offenbar vorliegenden psychischen Belastung vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Alkoholisierter Fahrer beschädigt fünf Pkws und flüchtet

Obernburg. Am Freitag gegen 21.20 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Honda-Fahrer mit seinem Pkw in der Schlesierstraße gegen geparkte Pkws gefahren ist und diese ineinander schob. Der Fahrer des Honda flüchtete zu Fuß, worauf unbeteiligte Zeugen die Verfolgung aufnahmen und der Fahrer kurze Zeit später nach einer Verfolgung zu Fuß durch Polizeibeamte festgenommen werden konnte. Hierbei wurde eine erhebliche Alkoholisierung des Flüchtenden festgestellt. Eine Blutentnahme wurde für das Strafverfahren durchgeführt. Es wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Der Sachschaden an den insgesamt sechs beteiligten Pkws ist erheblich und beträgt mehrere tausend Euro.

