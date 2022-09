Einbruch in Kleinostheimer Wohnung - Zeugen gesucht

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Tathergang waren unbekannte Täter am Sonntag zwischen 11 und 15 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bassenser Straße eingedrungen. Sie hatten sich die Abwesenheit der Bewohner offensichtlich zu Nutze gemacht und durchsuchten im Inneren die Räumlichkeiten. Den aktuellen Erkenntnissen nach sind die Einbrecher jedoch ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Möglicherweise sind sie bei der Tatausführung gestört worden. Die Wohnungsinhaber hatten den Einbruch bei ihrer Rückkehr bemerkt und schließlich die Polizei verständigt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

· Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Bassenser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

· Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs – Bekannter will helfen und zeigt gefälschten Führerschein vor

Kreis Aschaffenburg. Am Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach einen Fahrzeugführer auf der A3 im Bereich des Parkplatzes Birkenhain. Der 36-jährige Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei unterbunden. Sein 52-jähriger Bekannter, der das Auto abholen wollte, zeigte einen gefälschten Führerschein vor. Die Beamten haben gegen beide Männer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Den Citroen Berlingo kontrollierten die Beamten gegen 14 Uhr, wobei sie schnell feststellen konnten, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das Auto musste er entsprechend stehen lassen. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der Mann hatte einen Freund verständigt, der das Fahrzeug hätte abholen sollen. Als der 52-jährige Bekannte des 36-Jährigen bei der Verkehrspolizei gegen 18 Uhr angekommen war, kontrollierten die Beamten zunächst den Führerschein des Mannes. Tatsächlich erkannten sie schnell, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelte. Das Fahrzeug musste weiter in Verwahrung bleiben und gegen den 52-Jährigen ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet werden.

Polizeimeldungen Stadt/Kreis Aschaffenburg