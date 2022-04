Einbruch in Kleinostheimer Sportgeschäft

Zudem wurde ein Fenster zu einem privaten Lagerraum aufgehebelt. Die Täter erbeuteten unter anderem Kleidung, Schuhe und Bargeld. Der genaue Wert der Beute konnte bis dato noch nicht beziffert werden. Ein Anwohner wurde um 3.36 Uhr durch ein lautes Geräusch geweckt. Möglicherweise wurde dieser Lärm von den Einbrechern verursacht. Hinweise zu den unbekannten Tätern sind aber nicht bekannt.

Ford in Aschaffenburg-Leider beschädigt

Aschaffenburg-Leider. Am Montagmorgen zwischen 9.30 Uhr und 10.20 Uhr wurde ein in der Straße Am Dreispitz geparktes Fahrzeug von einem unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Fahrzeughalter des beschädigten Ford stellte entsprechend einen Schaden am vorderen Radkasten fest. Der Schaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. Der flüchtige Unfallverursacher gab sich bislang nicht zu erkennen.

Rollerfahrer stürzt auf Würzburger Straße nach verbotenem Überholvorgang

Aschaffenburg. Ein 29-jähriger Rollerfahrer hatte am Montagmittag gegen 12.20 Uhr in der Würzburger Straße verbotswidrig den Fahrradweg am rechten Straßenrand genutzt, um dadurch dem stockenden Verkehr zu entgehen. Als er dann vor einem Opel wieder auf die eigentliche Fahrbahn einscheren wollte, kam es zu einem Kontakt zwischen Auto und Kleinkraftrad. Der 29-Jährige stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit Rückenschmerzen und Schürfwunden in ein Krankenhaus transportiert. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Unter Drogen - Polizei stoppt Rollerfahrer zwischen Schweinheim und Gailbach

Gailbach. In der Aschaffenburger Straße zwischen Schweinheim und Gailbach wurde am gestrigen Montagmittag kurz vor 14:00 Uhr ein 38-jähriger Rollerfahrer von einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg angehalten und einer Verkehrskontrolle zugeführt. Dabei gestand der Verkehrsteilnehmer, dass ihm die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde und er demnach keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm fest. Nach Vorhalt räumte der 38-Jährige ein, einige Stunden zuvor zwei Joints geraucht zu haben. Obendrein fanden die Polizisten bei ihm eine kleine Menge Haschisch. Als Konsequenz der Verkehrskontrolle musste der 38-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun wegen Verstößen nach dem Straßenverkehrsgesetz, der Straßenverkehrsordnung und dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Einbruch in Nilkheimer Garage - Diebe klauen alte Fahrzeugbatterien

Aschaffenburg-Nilkheim. Am vergangenen Wochenende gelangten Einbrecher unbemerkt auf ein gewerbliches Grundstück in der Wailandtstraße. Dort hebelten die unbekannten Täter ein Garagentor auf und entwendeten insgesamt zwölf alte Lastwagen-Batterien. Der Beutewert wird mit circa 800 Euro angegeben.

19-Jähriger wegen Beleidigung angezeigt

Aschaffenburg. Während eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Montag gegen 22:15 Uhr zu Fuß im Bereich des Hauptbahnhofes unterwegs war, wurden sie auf einen jungen Mann aufmerksam, welcher provokant die Beamten passierte und dabei seine Unterlippe präsentierte. Auf selbigem Organ hatte der 19-Jährige ein beleidigendes, gegen die Polizei gerichtetes, Akronym tätowiert. Der junge Mann hatte zu diesem Zeitpunkt einen Alkoholwert von deutlich über einer Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Etwa eine Stunde später wurde er erneut auffällig. Kurz nach 23 Uhr meldete Ein Mitteiler der Polizei eine randalierende Gruppe Jugendlicher auf dem Marktplatz. Darunter befand sich auch der 19-Jährige. Unter Beobachtung einer Polizeistreife trat der Unruhestifter gegen ein Schließfach vor der Stadtbibliothek und beschädigte dieses dadurch. Nach dieser Aktion musste er die restliche Nacht in den Hafträumen der Polizeiinspektion Aschaffenburg verbringen. Oberndrein kam eine Anzeige wegen Sachbeschädigung hinzu.

Autofahrer missachtet Vorrang beim Linksabbiegen

Sailauf. Beim Linksabbiegen von der Rottenberger Straße in den Kirchenfeldweg übersah ein 84-jähriger Fiat-Fahrer am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr eine entgegenkommende Audi-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 20-jährige Audi-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die junge Autofahrerin klagte nach dem Unfall über Schmerzen an der Hüfte und am Hals. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Sachdienliche Hinweise zu einem der zuvor geschilderten Sachverhalte werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegengenommen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg