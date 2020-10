Einbruch in Kleinostheim: Polizei sucht nach Zeugen

Am Freitag, gegen 18.00 Uhr, hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Berliner Straße ihr Anwesen verlassen. Als sie am Sonntag um 19.30 Uhr zu ihrem Haus zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Unbekannte die Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten. Im Inneren des Gebäudes hatten die Langfinger sich auf die Suche nach Wertgegenständen gemacht und Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet. Der Sachschaden an der Tür wird sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Anwohner hatten am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr einen mit vier männlichen Personen besetzten weißen Transporter in der Nähe des Tatortes gesichtet. Das Fahrzeug hatte eine rumänische Zulassung und könnte mit dem Einbruch in Verbindung stehen.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und richtet folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wem sind am Wochenende verdächtige Personen oder auswärtige Fahrzeuge in Kleinostheim aufgefallen?

Wer hat möglicherweise auffällige Geräusche wahrgenommen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Falls beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732 jederzeit entgegen.

vd/Polizei Unterfranken