Einbruch in Kläranlage Schollbrunn

Zu einem Einbruch in die Kläranlage kam es in der Nacht zum Dienstag. Nachdem ein unbekannter Täter sich gewaltsam Zugang ins Innere des Gebäudes verschafft hatte, wurden in Büro und Küche diverse Schränke geöffnet und durchwühlt. Offensichtlich fand er nicht das, wonach er gesucht hat, denn es wurde nichts entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Radfahrer verletzt sich bei Unfall

Karbach. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall leicht verletzt. Der Mann war mit seinem voll umhüllten Fahrrad der Marke Velomobile gegen 05:50 Uhr auf der Staatsstraße 2299 von Birkenfeld kommend in Richtung Karbach unterwegs. Ein nachfolgender 23-jähriger Pkw-Fahrer übersah den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrrad mehrmals. Der Radfahrer klagte anschließend über Schmerzen im Kopf-und Schulterbereich. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Lohr eingeliefert. Das beschädigte Fahrrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 6500 Euro.

Kollision beim Überholen - ein Autofahrer leicht verletzt

Birkenfeld. Zu einer Kollision zweier Pkw kam es am Dienstag, gegen 06:20 Uhr, auf der Staatsstraße 2299. Ein Suzuki Swift und dahinter ein Mercedes C220 fuhren in gleicher Richtung aus Birkenfeld kommend in Richtung Karbach. Als die 44-jährige Mercedes-Fahrerin zum Überholen ansetzte und etwa auf Höhe der Heckstoßstange des Suzukis war, scherte dessen 40-jähriger Fahrer aus und setzte ebenfalls zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mercedes touchierte anschließend noch einen Leitpfosten. Der Fahrer des Suzukis verspürte wurde am Bein leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt über 8000 Euro. Der Suzuki musste abgeschleppt werden.