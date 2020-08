Einbruch in Kiosk in Leider - Kripo sucht Zeugen

Als der Inhaber eines Kiosk in der Stadtbadstraße am Donnerstagvormittag zu seinem Laden kam, musste er feststellen dass ein bislang unbekannter Täter in der vorausgegangenen Nacht über ein Fenster in den Kiosk eingestiegen war. Der Einbrecher entwendete Bargeld in dreistelliger Höhe und Lebensmittel wie Gummibärchen sowie Brat- und Rindswürste. Im Anschluss trat der Unbekannte die Flucht an.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall und Bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel: 06021/857-1732 zu melden.