Einbruch in Karlsteiner Zahnarztpraxis - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach haben sich die Täter zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten "Am Oberborn" verschafft. Im Anschluss haben sie im Inneren weitere Türen beschädigt und die Praxis durchsucht. Entwendet wurden unter anderem eine Kamera sowie Bargeld. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Alzenau wendet sich dabei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Zahnarztpraxis gesehen? Wer hat dort verdächtige Fahrzeuge festgestellt? Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Sache machen?



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Berauscht am Steuer und mit Haftbefehl gesucht

ASCHAFFENBURG. Fahnder der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach haben am Montagvormittag das richtige Auge bewiesen und einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Verkehr gezogen. Zudem ergaben sich Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum bei dem Autofahrer.

Gegen 11:00 Uhr unterzogen die Beamten den 23-Jährigen mit seinem VW Passat einer Schleierfahndungskontrolle auf der A3. Hierbei stellten die Fahnder zum einen fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Urkundefälschung vorlag und der Mann zum anderen offensichtlich unter Drogeneinfluss am Steuer saß.

Die Fahrt endete hier vorerst für den VW-Fahrer. Er wurde verhaftet. Den Haftbefehl konnte er im weiteren Verlauf durch Zahlung der vom Gericht auferlegten Geldstrafe abwenden. Die Blutentnahme wegen der im Raum stehenden Fahruntüchtigkeit musste er jedoch über sich ergehen lassen. Auch wenn er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte, durfte er nicht mehr weiterfahren.

Stichwort Schleierfahndung: Gemäß des Bayerischen Polizeiaufgabengesetztes kann die Polizei im Rahmen verdachtsunabhängiger Kontrollen auch auf Bundesautobahnen die Identität einer Person feststellen und die von ihr mitgeführten Gegenstände, wie z.B. Fahrzeuge, durchsuchen. Zweck dieser Vorschrift ist unter anderem die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.

Schaufenster beschädigt - Unfallflüchtiger Radfahrer gesucht

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Montagabend einen erheblichen Schaden an einem Schaufenster verursacht und sich im Weiteren aus dem Staub gemacht. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt wegen Unfallflucht. Um 20:30 Uhr ist ein männlicher Radfahrer, von dem keine nähere Beschreibung vorliegt, an einem Sonnenstudio in der Mittelstraße vorbeigefahren. Hierbei hat er offensichtlich das dazugehörige Schaufenster touchiert und beschädigt. Im Anschluss ist er weitergefahren, ohne seine Personalien anzugeben. An dem Fenster ist ein Schaden von schätzungsweise 4.000 Euro entstanden.

Eine rasch eingeleitete Fahndung nach dem Zweiradfahrer blieb leider erfolglos. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise auf die Identität des Mannes.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

MAINASCHAFF. Zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und Montag, kurz vor 13:00 Uhr, wurde ein silberner Mercedes mutwillig beschädigt. Das Auto war in der Mainparkstraße im Bereich der Hausnummer 5 geparkt. Ein Unbekannter hat zwei Reifen zerstochen und den Autolack zerkratzt.

HÖSBACH-WENIGHÖSBACH. Am Freitag wurde ein Regenrohr an einem Wohnhaus in der Dorfstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Vorfall hat sich mutmaßlich zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr zugetragen.

STOCKSTADT. Im Laufe des Montags, zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt, wurde ein grauer Nissan Micra in der Straße "Alter Stadtweg" von einem Unbekannten angefahren und an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

