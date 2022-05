Einbruch in Karlsteiner Umspannwerk - Kabel gestohlen

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag fuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer mit einer 23-jährigen Sozia von Wiesen kommend in Fahrtrichtung Bamberger Mühle. Im Kurvenbereich geriet der Motorradfahrer aufgrund regennasser Fahrbahn ins Rutschen und kippte mit seinem Motorrad nach links um. Dabei stürzten sowohl der Motorradfahrer aus als seine Sozia vom Motorrad auf die Fahrbahn. Die 23-jährige Sozia zog sich aufgrund des Sturzes Schürfwunden zu. Der Motorradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An der Kraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Opel-Fahrerin prallt bei Wiesen in Leitplanke

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag befuhr eine 35-jährige Opel-Fahrerin die Staatsstraße 2905 in Fahrtrichtung Wiesen. In einer scharfen Linkskurve verlor die Opel-Fahrerin infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Diese wurde durch den Zusammenstoß deformiert. Der Opel erlitt durch den Zusammenstoß einen Totalschaden. Die Opel-Fahrerin blieb glücklicherweise gänzlich unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6500 Euro.

Spiegel in Alzenau abgefahren und geflüchtet

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag, in der Zeit von 14:15 - 14:20 Uhr, parkte ein 32-jähriger Mann seinen Pkw-Cadillac in der Siemensstraße. In der angegeben Tatzeit wurde der linke Außenspiegel des Cadillacs durch einen bislang unbekannten anderen Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren beschädigt. Der Schaden am Cadillac wird auf 500 Euro geschätzt.

Münzfach an SB-Saugstation in Alzenau aufgebrochen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Freitagmorgen begab sich ein bislang unbekannter Täter auf das Gelände einer SB-Waschanlage im Industriegebiet Süd. Hier verschaffte er sich einen Überblick über die einzelnen SB-Gerätschaften und brach anschließend mittels Brechwerkzeug den Münzautomaten der SB-Saugstation auf. Der unbekannte Täter entnahm die gesamte Geldkassette und entfernte sich von der Tatörtlichkeit.

Nach derzeitigem Ermittlungstand trug der unbekannte Täter eine Jogginghose und eine Trainingsjacke mit der Aufschrift „32" auf dem Rücken.

Zwei E-Bikes in Karlstein gestohlen

Karlstein am Main, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Hugo-Dümler-Straße zwei E-Bikes von der Terrasse eines Wohnhauses entwendet. Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Diese erwarten nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

