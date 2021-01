Im Zeitraum zwischen 17:00 und 20:00 Uhr verschafften sich Unbekannte am Montag, den 04.01.2021, Zugang zur Vinothek des Weinguts Blank in der Maintalstraße 33. Insgesamt erbeuteten die Unbekannten 2.500 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld